MotoGp: Ungheria; pre-qualifiche ad Acosta, 14/o Bagnaia

agenzia

Marc Marquez battuto per 6 millesimi

ROMA, 22 AGO – Pedro Acosta batte sul tempo Marc Marquez, ed è il più veloce nelle pre-qualifiche del gran premio di Ungheria. Il pitota della Ktm ha battuto per soli millesimi il leader del motomondiale. Ancora in difficoltà Francesco Bagnaia, che ha chiuso con il 14/o tempo e domani dovrà passare dalla Q1. In Q2 anche Alex Marquez, Aldeguer, Bastianini, Morbidelli, Mir, Pol Espargaro, Marini e Quartararo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA