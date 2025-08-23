MotoGP: Ungheria, Quartararo e Bastianini penalizzati

agenzia

Inflitti loro 1 e 2 long-lap penalty per "guida irresponsabile"

ROMA, 23 AGO – Fabio Quartararo dovrà sottostare ad un long-lap penalty domani, nel GP d’Ungheria, per aver causato un incidente al via della gara Sprint di oggi. Il francese della Yamaha é arrivato troppo veloce alla prima curva venendo a contatto con la KTM di Enea Bastianini (KTM-Tech3). L’italiano é riuscito ad evitare la caduta, mentre Quartararo é finito nella ghiaia. Partirà sesto e con questa penalità, che gli farà perdere diverse posizioni, vede le sue possibilità di ottenere un buon risultato notevolmente ridotte. Bastianini, a sua volta, dovrà effettuare due long-lap (penalità raddoppiata in quanto recidivo in questa stagione) per aver successivamente urtato Johan Zarco (Honda-LCR), causando la caduta di entrambi. Il pilota é stato riconosciuto colpevole di “guida irresponsabile”.

