MotoGP: warm up bagnato a Le Mans, Mir il più veloce

agenzia

Marc Marquez secondo, cade Alex senza conseguenze, 20/o Bagnaia

ROMA, 11 MAG – Un po’ di pioggia e pista umida a Le Mans hanno caratterizzato il warm up del Gran Premio di Francia, sesta prova del mondiale MotoGP. I piloti e i team hanno avuto occasioni di testare anche le gomme rain in vista della gara, per la quale le previsioni sono piuttosto incerte. I tempi sono stati quindi poco indicativi, e il migliore è stato realizzato dallo spagnolo Joan Mir, sulla Honda, 1’45″283, bel lontano dall’1’29″324 che ha consentito ieri a Fabio Quartararo di conquistare la pole position in sella alla Yamaha. Il secondo, con un ritardo di 72 millesimi, è stato Marc Marquez con la Ducati ufficiale, e il terzo Franco Morbidelli, del team Ducati VR46, staccato di 240 millesimi. A seguire il francese Johann Zarco (Honda)) e Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Lo spagnolo secondo nella classifica del mondiale è caduto a causa della pista scivolosa, senza subire danni, ma gli organizzatori hanno deciso di concludere la sessione per evitare possibili problemi ad altri piloti. Solo ventesimo tempo per Francesco Bagnaia, con l’altra Ducati Lenovo, che è a caccia di riscossa in gara dopo la caduta di ieri nella sprint. Il piemontese partirà dalla seconda fila della griglia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA