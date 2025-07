Motogp:ancora due settimane, Martin niente rientro a gp Germania

agenzia

Nuovo esami per il pilota Aprilia: 'Progresso clinico è buono'

ROMA, 30 GIU – Jorge Martin ha bisogno di altre due settimane per guarire e quindi il rientro non sarà al gp di Germania del prossimo 13 luglio. Il pilota spagnolo dell’Aprilia si è sottoposto a nuovi esami per valutare la ripresa dopo la serie di infortuni che hanno segnato questa prima parte di stagione: gli accertamenti svolti presso l’Ospedale Universitario Dexeus – fa sapere il team di Noale – mostrano “sullo scafoide un buon progresso clinico, con mobilità praticamente completa dell’arco di movimento dello scafoide. Consolidazione non al 100%, il processo è positivo nonostante la riparazione non sia completa”. Quanto alle fratture costali il referto del dott. Angel Charte parla di “significativa evoluzione dei focolai di frattura nella maggior parte delle lesioni costali sinistre. Nonostante la notevole evoluzione, alcune non sono complete al 100%. Evoluzione molto positiva, si ritiene che siano necessarie ancora due settimane per una guarigione completa”. L’Aprilia fa sapere che è in programma un esame privato all’inizio di settimana prossima per nuovo controllo: “Si esclude la partecipazione al Gp di Germania”. Dopo l’esame medico di settimana prossima, verrà presa una decisione sul test privato in pista

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA