MotoGp:ecco Dovi-La Serie,la vita in pista e fuori di Dovizioso

Il docufilm su Sky e Now prodotto da Digital Lighthouse

ROMA, 13 SET – Digital Lighthouse, casa di produzione con sedi in Italia e Canada e progetti attivi su scala internazionale, annuncia oggi l’uscita su Sky e NOW di DOVI – La Serie, la docu-serie in dieci episodi che racconta la vita sportiva e personale di Andrea Dovizioso. Specializzata nella realizzazione di campagne ADV, TV, cinema, piattaforme digitali e social media, Digital Lighthouse si è affermata come punto di riferimento per il mondo automotive, MotoGP, F1, motorsport e sport in generale. Con una delle sedi nel cuore della Motor Valley italiana a Faenza rappresenta un hub tecnologico e creativo che, grazie alle partnership con il Circuito Internazionale di Imola e lo 04 Park Monte Coralli, è diventata un centro d’eccellenza per la produzione audiovisiva legata ai motori. Con DOVI – La Serie, diretta da Luca Curto, Digital Lighthouse unisce linguaggio cinematografico e know-how tecnologico per dare vita a un racconto autentico: dagli esordi di Dovizioso fino ai duelli leggendari in MotoGP, passando per il sogno realizzato dello 04 Park. Una narrazione che intreccia emozione e verità, costruita con uno stile visivo innovativo. “In questa serie ho cercato di raccontare nel modo più autentico possibile il campione Andrea Dovizioso, da questo nasce la possibilità di portare al grande pubblico, non solo di appassionati, il sapore umano di questo sport” commenta il regista Luca Curto. “Volevo raccontare la mia carriera, ma a modo mio, con schiettezza, e adesso sentivo che i tempi erano maturi per farlo. L’incontro col regista, Luca Curto, e con Digital Lighthouse proprio mentre realizzavamo lo 04 Park Monte Coralli ci ha dato anche l’opportunità di raccontare questo mio sogno che si realizzava – dichiara il protagonista Andrea Dovizioso – Da una parte quindi abbiamo ripercorso gli anni della mia carriera, dagli esordi fino alle stagioni in cui mi sono giocato il Mondiale in MotoGP; dall’altra il progetto dello 04 Park che prendeva forma. Sembra incredibile, ma entrambe le storie sono caratterizzate dai miei ‘cavalli’, quelli che hanno caratterizzato tutta la mia carriera: il cavallo bianco e il cavallo nero, la razionalità contro l’irrazionalità”. Il progetto conferma la missione di Digital Lighthouse: creare contenuti spettacolari, capaci di fondere emozione, tecnologia e visione creativa, raggiungendo pubblici internazionali e valorizzando storie che ispirano.

