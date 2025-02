Motogp:Martin ‘sto recuperando, voglio essere pronto per il via’

agenzia

Il campione Aprilia assente a Bangkok, saluta con un video

ROMA, 09 FEB – “Ciao Bangkok e ciao a tutti i tifosi. Purtroppo non posso essere lì e mi dispiace molto. Sto cercando di recuperare il più in fretta possibile per essere pronto per la prima gara in Thailandia, ci vediamo presto”. Il campione dell’Aprilia, Jorge Martin, assente alla presentazione-show a Bangkok della nuova stagione della Motogp perché convalescente dopo l’intervento per l’infortunio ai test, ha salutato tutti con un videomessaggio. Per l’Aprilia è presente Marco Bezzecchi: “E’ fantastico essere qui e grazie a tutti per l’accoglienza molto calda. Mi sono sentito molto bene con la mia Aprilia, è iniziata una nuova avventura e mi piace molto la nuova moto. Non vedo l’ora di iniziare. Il test è andato molto bene, avevamo un sacco di cose da provare”.

