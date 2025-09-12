agenzia
MotoGp:Misano; Marc Marquez domina prequalifiche, quarto Bagnaia
Bene l'Aprilia con Bezzecchi secondo e Martin ottavo
ROMA, 12 SET – Marc Marquez su Ducati ufficiale domina le prequalifiche del Gran Premio di San Marino a Misano classe MotoGp. Il leader del Mondiale segna il miglior tempo in 1’30”480 davanti a Marco Bezzecchi su Aprilia (+0”147) ed a Franco Morbidelli su Ducati VR46 (+0”193). Quarta posizione per Francesco Bagnaia sull’altra Ducati ufficiale (+0”230) in netto miglioramento rispetto alle ultime gare. Quinta la Ducati del team Gresini di Alex Marquez (+0”272), mentre il campione del mondo Jorge Martin chiude con l’ottavo crono (+0”377).Fuori dalla top ten con il dodicesimo tempo la Yamaha di Quartararo (+0”610).