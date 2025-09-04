MotoGp:Spagna;Bagnaia ‘cerco soluzione, qualcosa abbiamo capito’

agenzia

'Stagione complicata, ma pista Barcellona mi piace tantissimo'

ROMA, 04 SET – “Qualcosa in Ungheria abbiamo capito, vediamo di applicarla anche qui al Montmeló. E’ una stagione complicata, ma stiamo cercando in ogni modo di trovare una soluzione”. Parola di Francesco Bagnaia del Gp di Catalunya in Spagna ai microfoni di Sky. “Barcellona è una pista che mi porto dietro da tanti anni, è stata una delle gare che mi hanno aperto le porte del Mondiale quando ero nel campionato spagnolo – ricorda il pilota Ducati – Nel Mondiale ho sempre faticato un po’ fino al 2022 e da allora vado sempre forte. Fortuna o non fortuna, sono successe diverse cose che ci hanno portato a soffrire o perdere. Come la caduta della Sprint dell’anno scorso, vittoria che mi avrebbe dato i 12 punti con cui avrei vinto il titolo. In generale è una pista che mi piace tantissimo e in cui mi diverto molto, però ha dei pro e dei contro”.

