Moto:scatta l”open day-prime pieghe’, per bambini da 6 a 8 anni

agenzia

Dal 21 luglio a Grandate in scuola fondata da Jorge Lorenzo

ROMA, 20 GIU – Cinque giornate gratuite per i bambini tra i 5 e gli 8 anni in cui i piccoli piloti potranno imparare e divertirsi sulle minimoto, in sessioni da 30 minuti ciascuna, sotto la guida esperta degli istruttori Smc Scuola Motociclismo e vestiti con un kit di sicurezza completo. Si tratta dell’ Open day-Prime Pieghe’, al via da domenica 21 luglio a Grandate (Como). in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana. Si replicherà poi lunedì 26 agosto, domenica 15 settembre, domenica 13 ottobre e domenica 3 novembre. Un’occasione per conoscere e avvicinarsi al mondo Smc, Scuola che vuole essere prima di tutto un luogo di aggregazione e crescita per tutti gli appassionati di motorsport. Il programma degli “Open Day – Prime Pieghe” prevede la formazione di classi da 6/8 bambini, divisi in sessioni da 30 minuti ciascuna, ed è così strutturato: brief iniziale da parte degli Istruttori, presentazione della moto e fornitura del kit di sicurezza (tuta, casco e guanti), impostazioni di base del pilota sulla moto, gestione dei comandi con avanzamento a gas limitato, prove di frenata e di conduzione. L’iscrizione agli “Open Day – Prime Pieghe” è gratuita e comprende il noleggio della minimoto e del kit di sicurezza completo (tuta con protezioni, casco e guanti). Il corso si svolgerà alla presenza di un istruttore dedicato. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione sul sito ww.scuolamotociclismo.com. Smc è stata fondata nel 2015 dal 5 volte iridato Jorge Lorenzo e da suo padre Chico, e nel corso degli anni ha visto allenarsi sulle sue piste campioni come Jorge Martin, Joan Mir e Tony Arbolino. Oggi vanta 5 sedi e quasi 20 mila allievi in tutta Italia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA