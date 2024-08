Motta, ‘Juve pronta, sul mercato sono molto tranquillo’

agenzia

Tecnico all'esordio, 'Entusiasmo per fare grande prestazione'

TORINO, 18 AGO – “C’è tanto entusiasmo, non vediamo l’ora che arrivi domani: vogliamo arrivare al nostro obiettivo che è fare una grande prestazione e prenderci il risultato che desideriamo”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Como. “McKennie è un giocatore funzionale – spiega l’allenatore – e per l’esordio avrò a disposizione 19 giocatori: ne possono giocare solo undici e posso fare soltanto cinque cambi. Ci siamo allenati bene e con intensità, siamo pronti per questa gara”. E sul Como: “Arriva dalla B e ha entusiasmo, portiamo rispetto ma vogliamo arrivare al risultato” dice il tecnico bianconero. Sul mercato “sono molto tranquillo, stiamo lavorando insieme e lavoriamo al massimo per costruire una rosa competitiva”, aggiunge Thiago Motta. “Oggi siamo concentrati soltanto sul Como, per il resto vedremo dopo e ci aspetta una partita, pensiamo solo a questo e a fare bene il nostro lavoro”.

