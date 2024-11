Motta, ‘la Juve deve tornare in alto in classifica’

agenzia

'Meritavamo di più, però dobbiamo fare meglio di così'

TORINO, 01 NOV – “Dobbiamo fare molto meglio per tornare a stare in alto in classifica: dobbiamo andare ad Udine convinti e concreti per fare una grande prestazione e scalare la classifica”: così il tecnico della Juventus, Thiago Motta, dopo il secondo pari di fila e le vittorie Atalanta, Fiorentina e Lazio che hanno fatto scivolare i bianconeri al sesto posto. “Siamo ancora all’inizio, dobbiamo fare molto meglio visto il risultato dell’ultima partita che abbiamo fatto – ha aggiunto alla vigilia della trasferta di Udine – e dobbiamo migliorare, ma se una squadra meritava di più era la nostra: non lo dico solo io ma lo dicono anche le immagini e i dati”.

