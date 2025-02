Motta, ‘nel 1/o tempo meglio l’Inter, nostra vittoria meritata’

agenzia

Tecnico Juve: 'Nella ripresa abbiamo avuto una energia diversa'

ROMA, 16 FEB – “Nella ripresa abbiamo avuto un’energia diversa, il primo tempo è stato complicato contro una squadra molto forte che gioca bene a calcio ma l’abbiamo rispettata troppo. Nel secondo tempo abbiamo giocato di più a calcio”: così, ai microfoni di Dazn, l’allenatore della Juventus, Thiago Motta. “Le vittorie danno fiducia e consapevolezza, bisogna meritare per arrivarci – ha aggiunto – Nel primo tempo non lo meritavamo, l’Inter è stata superiore. Non credo alla fortuna, questi ragazzi danno tutti e si impegnano al massimo. Stasera abbiamo fatto un ottimo lavoro, arrivando al nostro obiettivo”.

