Mountain bike: il giovane catanese Ignazio Gravina continua la scalata ai vertici assoluti

Sport

Il talento etneo, classe 2007, è reduce dai Mondiali di Enduro juniores dove ha ben figurato. Prossimo appuntamento i tricolori in programma dal 26 ottobre in Friuli

Arriva da Catania l’astro nascente della mountain bike italiana. Continua infatti la scalata ai vertici assoluti il giovanissimo catanese Ignazio Gravina, tra i migliori talenti della mountain bike in Italia.

Il catanese Ignazio Gravina (Etna Bfl Team)

Ignazio Gravina, classe 2007, è reduce dai campionati Mondiali di Enduro juniores che si sono svolti sul tracciato di gara ricavata nel Canton Vallese, nel sud della Svizzera. Ignazio Gravina, riccioli rossi che ricordano il campione azzurro del tennis Jannik Sinner, in Svizzera ha sfiorato il podio nella prima giornata di gara chiudendo brillantemente al 4° posto, mentre la seconda giornata di gare è stata invece segnata da un pizzico di sfortuna, dove nonostante un urto violento contro una roccia, l’atleta etneo portacolori dell’Etna Bfl Team ha caparbiamente portato a termine le ultime due prove speciali.

Ignazio Gravina con il papà Giacomo suo primo tifoso

Un risultato quello ottenuto nella prima giornata iridata che conferma nell’enduro su due ruote, il talento e il grande potenziale a livello internazionale del giovane etneo.

“La passione per la bici – racconta Ignazio Gravina – è nata con i miei tre fratelli Alfio, Michele e Francesco con cui fin da piccolo ho condiviso allenamenti e gare, prima nei campi siciliani e poi sui sentieri più impegnativi di Alpi e Dolomiti. Adesso archiviato il Mondiale si guarda avanti con testa e gambe già proiettate verso il prossimo impegno: il campionato italiano in programma dal 26 ottobre in Friuli“.

Ignazio Gravina in azzurro

Un tricolore che nel 2024 all’Isola d’Elba lo aveva lanciato in orbita con il c.t. azzurro che dopo averlo visto in azione in due prove di Coppa del Mondo l’ha poi convocato per il Mondiale in Svizzera.

Ignazio Gravina in azione sui campi di gara

