Mourinho ‘Chivu uno dei miei bambini, ma non vinca il triplete’

'Ha imparato da me, ha coraggio e persoanlità'

ROMA, 04 LUG – “Chivu è uno dei miei bambini. Ha imparato dalla mia esperienza, ma una cosa è essere un grande giocatore e un’altra un grande allenatore. Spero vada bene: ha coraggio e personalità”. Josè Mourinho così sull’attuale tecnico dell’Inter. “Però mi auguro che non vinca il Triplete – ha detto ai microfoni di Sky da Silverstone dove era ospite per il primo giorno del gp di formula 1 il tecnico portoghese a cui sulla panchina dell’Inter riuscì l’impresa nel 2010 – può vincere Champions, campionato e Coppa Italia, ma non tutto insieme…”.

