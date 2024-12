Mourinho, Ronaldo al Fenerbahce?Non mi serve un altro attaccante

agenzia

'Cristiano è Cristiano, ma sono soddisfatto di chi è già qui'

ROMA, 07 DIC – Cristiano Ronaldo non andrà a giocare nel Fenerbahce, riformando una coppia portoghese con José Mourinho già vista ai tempi della comune militanza nel Real Madrid. A dirlo, in conferenza stampa, è stato lo stesso Mourinho, che ha voluto commentare le insistenti voci di mercato circolanti in Turchia secondo cui CR7 sarebbe in procinto di passare al club gialloblù di Istanbul, nonostante il contratto che lo lega all’Al Nassr fino al 30 giugno del prossimo anno. “Ronaldo non verrà. In primis perché ho già tre attaccanti e non me ne serve un altro – le parole di ‘Mou’ -. Cristiano è Cristiano, ma sono soddisfatto di chi c’è già qui. E poi lui ha i soldi dell’Arabia Saudita e l’obiettivo dei mille gol in carriera, cosa potrebbe motivarlo a venire in Turchia al di là della bellezza di Istanbul?”. Attualmente il Fenerbahce è secondo in classifica nella ‘Super Lig’ turca, a -3 dai ‘cugini’ del Galatasaray. Quanto alla coppia Mourinho-Ronaldo, ai tempi del Real Madrid (2010-2013) hanno vinto insieme un titolo della Liga, una Coppa del Re e una Supercoppa.

