Mourinho sbarca nel mondo del vino, ecco bottiglie ‘Special One’

agenzia

Dopo Liedholm, Messi, Malesani e Spalletti, anche lui produttore

ROMA, 20 GEN – Dopo tanti protagonisti del calcio come Leo Messi, Andres Iniesta, Andrea Pirlo, Damiano Tommasi, Vincent Candela, Hernanes, Edinson Cavani, Alberto Malesani, Luciano Spalletti e Nils Liedholm, precursore di ognuno dei nomi citati prima del suo, anche José Mourinho sbarca nel mondo della viticoltura e diventa produttore di vini. Infatti, con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’ex tecnico di Inter e Roma ora al Fenerbahce, ha lanciato il suo nuovo prodotto, un vino che arriva dalle colline portoghesi e che, non a caso, si chiama “The Special One”. Nel video, in cui si invita chi fosse interessato a preordinare le bottiglie, Mourinho spiega che “essendo una persona che apprezza la precisione, la qualità e l’eccellenza in ogni sforzo, sono orgoglioso di presentare il mio vino: ‘The Special One’. Selezionato con cura da una delle mie regioni preferite del Portogallo (la valle del Duoro ndr), questo vino riflette lo spirito della mia terra natale e il mio incessante desiderio di godermi ogni momento della vita”. E allora, viene da dire, non rimane che brindare alle future fortune, calcistiche e non, di ‘Mou’ e delle sue squadre.

