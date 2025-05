Moya, “Alcaraz se fa quella vita non può essere il migliore”

agenzia

Ex tennista e tecnico di Nadal, "Magari ci riesce ma difficile"

ROMA, 05 MAG – “Essere il migliore della storia in questo modo, puoi anche arrivare ad esserlo; io lo vedo difficile. Già lo vedo difficile conducendo una vita normale”. Carlos Moya, stella del tennis spagnolo e successivamente allenatore di Rafa Nadal negli ultimi anni, invita Carlos Alcaraz a non distarsi se vuole raggiungere obiettivi sportivi importanti. “E’ molto difficile. E’ chiaro che per talento può riuscirci ad essere il migliore. Nel modo che dice lui? Dei tre big 3 (Federer, Nadal e Djokovic) nessuno è stato così. Però magari può essere un pioniere e ci riesce”, ha aggiunto Moya. Parole che non si discostano molta da quelle di Juan Alberto Ferraro. L’allenatore del giovane tennista murciano lo aveva criticato: “La concezione del lavoro e del sacrificio di Carlos – aveva detto mentre registrava un documentario su Alcaraz – è diversa da quella dei Big 3. E’ così differente che mi fa dubitare che possa diventare il migliore giocatore della storia”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA