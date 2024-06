Murray salta Wimbledon anzi no, ‘pasticcio’ dell’Atp

agenzia

Dopo l'operazione il tweet sul forfait, ma team smentisce

ROMA, 23 GIU – Andy Murray salta Wimbledon, anzi no. La partecipazione del 37enne scozzese al torneo dell’All England vinto due volte è una questione di orgoglio nazionale per il tennis britannico. Più volte sull’orlo del ritiro per problemi fisici, Murray si é ritirato dal Queen’s e si é operato per una piccola cisti alla schiena ieri. Così l’Atp, l’associazione dei tennisti professionisti, ne ha annunciato il forfait in un tweet tranne poi cancellare il messaggio, dietro indicazione del team di Murray che smentiva fosse stata presa una decisione definitiva. “Dopo un’operazione su una ciste spinale, Andy Murray è tristemente fuori da Wimbledon. Riposati e recupera Andy, ci mancherà non vederti lì”, il messaggio Atp. Ma l’agenzia che gestisce lo scozzese ha subito frenato: nessuna decisione é stata presa, la scelta sarà fatta a fine settimana. Così il tweet é sparito. E il futuro dell’ultimo grande tennista britannico resta incerto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA