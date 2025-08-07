Musetti a Cincinnati ‘voglio prepararmi al top per gli Us Open’

agenzia

Il tennista azzurro: 'Sul cemento non sono ancora al meglio'

ROMA, 07 AGO – “È bello tornare a Cincinnati. Le condizioni sono leggermente diverse e possono aiutarmi sicuramente. Su questa superficie non mi sento ancora al meglio per esprimere il mio tennis, ma aver giocato alcune settimane prima di questo torneo mi fa ben sperare per adattarmi il meglio possibile”. Lorenzo Musetti si prepara a esordire al Master al via in Ohio, dove da testa di serie comincerà il cammino sabato. “L’obiettivo è fare bene in questo Masters 1000 – ha detto a Sky – dove non ho mai ottenuto grandi risultati e prepararmi al meglio per gli US Open”.

