agenzia
Musetti batte Schevchenko ed é in finale a Chengdu
Domani affronta il francese Valentin Royer
ROMA, 22 SET – Lorenzo Musetti é in finale del Chengdu Open (torneo del circuito ATP 250) grazie al successo in due set sul russo naturalizzato kazako Alexander Schevchenko. Risultato del match 6-3, 6-1 in poco più di un’ora di gioco. Per il titolo domani Musetti affronterà il francese Valentin Royer, che nell’altra semifinale ha battuto il connazionale Corentin Moutet.
