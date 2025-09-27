Musetti contro tosse tifosi, poi le scuse ‘al popolo cinese’

agenzia

A Pechino sfogo in campo: 'non volevo ferirvi'

ROMA, 27 SET – Prima lo sfogo contro gli spettatori di Pechino che tossiscono troppo, poi le scuse al popolo cinese. Lorenzo Musetti ieri nella sfida a Perricard ha avuto un momento di tensione, ed i social non lo hanno perdonato: il video del tennista italiano che impreca (“tossiscono sempre, ‘sti caz…di cinesi…”) e’ stato rilanciato su X, perfino con qualche accusa di razzismo. Sta di fatto che oggi Musetti si e’ voluto scusare dal suo profilo Instagram. “Vorrei scusarmi sinceramente per quello che ho detto ieri, in preda alla frustrazione, durante la mia partita – e’ l’esordio dell’azzurro – Le mie parole erano rivolte solo a poche persone tra il pubblico che tossivano ripetutamente e disturbavano il gioco. Non erano in alcun modo rivolte al popolo cinese. È successo in un momento di stress e tensione al secondo tie-break, ma questa non è una scusa. Mi rendo conto che il modo in cui mi sono espresso è stato sbagliato e inappropriato, e ha ferito i sentimenti di molti tifosi cinesi. Me ne pento profondamente e provo profondo rimorso”. “Ho sempre ammirato il popolo cinese – ha concluso Musetti – e apprezzo molto giocare nel vostro Paese. Torno in Cina dal 2018 e mi sento sempre molto benvenuto. Sono grato per l’incredibile supporto che ricevo costantemente e per i tanti tifosi che ho in Cina. Ancora una volta, mi dispiace davvero tanto. Vi rispetto profondamente, mi sento a casa qui e apprezzo il calore e la gentilezza che ho sempre ricevuto da voi. Con rispetto e gratitudine”.

