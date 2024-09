agenzia

Battuto in due set il russo Kachmazov

ROMA, 23 SET – Lorenzo Musetti ha raggiunto la finale del torneo di Chengdu (Atp 250 sul cemento) battendo il russo Alibek Kachmazov in due set (6-4, 6-2). Per Musetti quella in Cina é la terza finale stagionale sul circuito Atp dopo il Queen’s e Umago.

