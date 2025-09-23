Musetti ‘torneò a vincere un torneo, è solo questione di tempo’

agenzia

'Finale dura, mi auguro che la prossima sia quella giusta'

ROMA, 23 SET – “Tornerò a vincere un torneo, è solo questione di tempo”. Lorenzo Musetti prova ad allontanare l’amaro per la finale persa a Chengdu contro il cileno, proveniente dalle qualificazioni, Alejandro Tabilo. “E’ stata molto dura, molto intensa ma in questo sport può esserci un solo vincitore – ha detto il tennista azzurro – abbiamo lottato fino all’ultimo punto. A volte vinci, le altre impari. Andrà meglio la prossima settimana, spero”. “Grazie al mio team, alla mia famiglia che ha guardato la partita da casa. Penso che per tornare a vincere un torneo sia solo questione di tempo. L’ultimo l’ho vinto ormai tre anni fa, da allora ho giocato qualche finale ma non sono mai riuscito a vincere. Mi auguro che la prossima sia quella giusta” ha aggiunto. “Complimenti a Lorenzo e al suo team, è stato un match incredibile. Grazie al mio team, alla mia fidanzata, è stato un anno difficile con tanti infortuni. Le ultime settimane sono state emotivamente molto intense, non riesco a credere di essere qui con il trofeo” ha detto Tabilo.

