Musiala, infortunio shock dopo uno scontro con Donnarumma in Psg – Bayern

mondiale per club

Il portiere azzurro ha subito intuito la gravità dell'accaduto e si è portato le mani al volto

Gravissimo infortunio per il giocatore Jamal Musiala del Bayern Monaco durante l’incontro con il Psg ai quarti del Mondiale per club. Proprio mentre stava terminando il primo tempo il trequartista dei tedeschi è stato involontariamente travolto da Gigi Donnarumma in area: il portiere dei francesi era in uscita bassa a ridosso della di fondo quando ha colpito Musiala che si è accasciato subito al suolo. La caviglia del tedesco è rimasta sotto il corpo di Donnarumma che, resosi conto dell’accaduto, si è portato le mani al volto, visibilmente turbato. Immediato l’intervento dei medici che hanno richiesto l’intervento della barella, che ha portato via Musiala, anche lui con le mani sul volto, così come alcuni suoi compagni del Bayern che si sono immediatamente resi conto della gravità dell’infortunio. Dovrebbe trattarsi di una frattura.

