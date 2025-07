N.1 Aia ‘ridotto organico degli arbitri, sostegno ai dismessi’

agenzia

Zappi: 'La Can dimagrisce per favorire giovani'

ROMA, 01 LUG – “La proposta che nasce dalla Can, da Gianluca Rocchi, di ridurre l’organico si realizza. Si realizza in modo tale da garantire un progetto tecnico, prima ancora che economico. Dunque la Can dimagrisce e lo fa perché prima non era c’era una turnazione utile e questo penalizzava la crescita dei giovani”. Lo ha detto Antonio Zappi, presidente AIA, durante la presentazione dei nuovi organici in vista della prossima stagione. “La Can dai 47 arbitri dello scoro anno scenderanno a 42, mentre gli assistenti da 84 a 76, invece dobbiamo investire di più nei video match officials e saranno 24”, ha aggiunto. Zappi ha poi concluso: “Dietro a ogni arbitro c’è una storia, uomo o donna, c’è un percorso, ci sono sogni, sacrifici, per arrivare a un livello di vertice. L’Aia, ma anche la Figc, dal momento in cui si è andati al taglio di organico, si è impegnata a non lasciare soli chi esce dal campo di gioco, con un trattamento già approvato dal consiglio federale di nome TFA. Coloro che saranno dismessi avranno un sostegno economico per potersi reinserire al mondo del lavoro”.

