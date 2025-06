N.1 Aia ‘violenza su arbitri emergenza sociale, urge intervento’

agenzia

Zappi su aggressione Arezzo: 'Elevare le misure repressive'

ROMA, 09 GIU – “E’ una vera e propria emergenza sociale: faccio appello al Governo, ma anche a tutte le forze politiche, anche di opposizione, perché è ormai evidente la necessità di aggiornare l’impianto normativo penale in maniera unitaria ed unanime contro il gravissimo fenomeno della violenza nei confronti dei direttori di gara, costituente ormai una vera e propria emergenza italiana”. Il presidente dell’Aia, Antonio Zappi, chiede un intervento deciso parlando dell’aggressione ad un arbitro di 18 anni, ieri al termine di una partita Under 13 disputata ad Arezzo. “Occorre ormai riconoscere ai massimi livelli la diffusa gravità di centinaia di crimini perpetrati nei confronti degli arbitri alla stregua di quelli commessi verso i medici nei Pronto Soccorso e dei docenti scolastici prima che sia troppo tardi – sottolinea -, perché non vorrei diventare il primo Presidente dell’Aia a dover piangere sulla tomba di un proprio associato”. “Il gravissimo episodio di Arezzo è l’ennesima goccia di un vaso già traboccato – ha aggiunto – Un genitore di un calciatore di 12 anni, che ovviamente verrà perseguito in tutte le sedi, si è introdotto nello spogliatoio arbitrale durante la premiazione e ha colpito il direttore di gara, quasi coetaneo del figlio, provocandogli ferite che hanno richiesto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale. Le lesioni e le fratture sono state giudicate guaribili in 40 giorni. L’uomo ha colpito i giovane arbitro con una sedia, con calci, pugni e, addirittura con un morso. Un episodio gravissimo, tanto più grave in quanto avvenuto in un torneo di ragazzi di 12 e 13 anni ed è proprio questo che dovrebbe sollecitare una urgente riflessione politica anche alle più alte cariche istituzionali, compreso il presidente della repubblica, al quale il nostro Maurizio Mariani, arbitro della finale dell’ultima Coppa Italia, ha direttamente portato al Quirinale il messaggio di denuncia dell’Aia contro la violenza nei confronti dei giovani arbitri ed a sostegno di una modifica del codice penale”. “Chiediamo che a fianco di Lorenzo e degli oltre 30000 arbitri italiani che rappresento si schierino tutti coloro che hanno a cuore questa battaglia di civiltà e che tutti sappiano che io non ho intenzione di fermarmi di fronte a questo scempio – ha concluso il presidente Zappi – proseguirò con determinazione questa battaglia. Non riusciremo ad eliminare completamente la violenza dal calcio e tantomeno dalla storia, ma occorre elevare il livello delle misure repressive ora e subito prima che sia troppo tardi”.

