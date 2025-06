N.1 federscherma,bilancio Europei ‘grande segnale per il futuro’

agenzia

Presidente Mazzone: '13 medaglie a Genova, super lavoro dei ct'

ROMA, 20 GIU – “Tutte le squadre sul podio e sette debuttanti tra i medagliati rappresentano un grande segnale per il futuro”. E’ un bilancio positivo quello del presidente della Federscherma Luigi Mazzone sugli Europei appena conclusi a Genova. “Un grazie a tutto il gruppo, guidato dalla Capo delegazione Elisa Albini: è stato fatto un lavoro straordinario e chiudere con 13 medaglie, di cui 3 d’oro, 2 d’argento e 8 di bronzo, è l’espressione di un risultato eccezionale. Nessun altro Paese è salito più volte sul podio né si è avvicinato a questi numeri, il mix di esperienza e gioventù voluto dai nostri Ct ha funzionato perfettamente – ha proseguito – Anche per tre nostri commissari tecnici, così come per me alla presidenza, era un esordio all’Europeo, e questo inizio ha fotografato benissimo la qualità del progetto che stiamo portando avanti. Il fioretto di Simone Vanni ha vinto tre titoli su quattro, la sciabola maschile di Andrea Terenzio e quella femminile di Andrea Aquili hanno dato un’eccezionale prova di competitività, la medaglia delle sciabolatrici in particolare è stata tra le più emozionanti. La spada di Dario Chiadò si è confermata una realtà eccellente del panorama internazionale, con le ragazze olimpioniche e i giovani innesti, e mi va di fare un plauso al settore maschile dove si è visto il grande apporto del delegato Diego Confalonieri. Tra i medagliati ci sono anche due Under 20, la sciabolatrice Mariella Viale, un volto-simbolo di quest’avventura, e lo spadista Matteo Galassi, che sul podio ci è salito persino due volte. Le conferme dei veterani e le risposte dei debuttanti, tutti con lo stesso entusiasmo. Ci avviciniamo al Mondiale di Tbilisi, in programma tra un mese, con tanti motivi per essere ottimisti”, ha chiosato il presidente Mazzone.

