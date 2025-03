N. League: Bonucci, con Italia-Germania ci sarà da divertirsi

agenzia

L'ex difensore: "Vedere San Siro pieno ti 'scalda la miccia' "

ROMA, 12 MAR – E’ il 2 luglio 2016. Campionato europeo. I quarti di finale tra Italia e Germania si sono appena decisi dal dischetto a favore dei tedeschi. A sbagliare uno dei rigori fu Leonardo Bonucci. Quasi nove anni dopo Italia e Germania tornano ad affrontarsi in un quarto di finale, stavolta di Nations League. L’andata è in programma giovedì 20 marzo a Milano, in quel ‘Meazza’ in cui Bonucci ha giocato due dei sei confronti con i tedeschi della sua carriera, le due amichevoli disputate nel 2013 e nel 2016 terminate entrambe in pareggio: “Vedere San Siro pieno ti ‘scalda la miccia’. Sono convinto che anche stavolta ci saranno tantissimi tifosi e che assisteranno ad una bella partita tra due squadre che giocano a calcio. Ci saranno tante occasioni, il pubblico si divertirà” afferma l’ex difensore – oggi assistente allenatore della Under 20 -, al sito della Federcalcio. Nell’intervista al sito Figc, l’ex difensore ripercorre le sue sfide alla Germania (“decisi di cambiare angolo rispetto al rigore calciato in partita ma l’errore fu interrompere la rincorsa. Se oggi potessi tornare indietro non mi fermerei”) tra cui spicca la vittoria in semifinale di Euro 2012, a Varsavia, con doppietta di Balotelli: “Ma di quella partita ricordo soprattutto la sofferenza nel finale, se fosse durata altri dieci minuti avremmo perso. Dopo aver giocato un gran primo tempo eravamo stanchissimi, ci guardavamo continuamente con Buffon, sperando che l’arbitro fischiasse la fine”. Infine la nazionale di Spalletti: “Tra i calciatori di questa Italia per caratteristiche tecniche quello che mi assomiglia di più è Bastoni, mentre come leadership Gigio Donnarumma, pur avendo un carattere diverso dal mio, rappresenta un punto di riferimento. Mi sembra si sia creata una buona alchimia tra la squadra e lo staff, un fattore fondamentale per ottenere risultati”.

