N.League: l’Italia si affida alla storia per battere la Germania

agenzia

Azzurri a Dortmund devono riscattare il ko di ieri

ROMA, 21 MAR – Un’impresa serve all’Italia di Luciano Spalletti per ribaltare il pronostico e volare, per la terza volta consecutiva, alle Final Four di Nations League. Un’impresa come quella del 2006 quando, Totti e compagni, batterono, proprio a Dortmund, la Germania padrona di casa per volare a Berlino e prendersi il quarto titolo mondiale. Domenica sera, al Westfalenstadion, la posta in gioco sarà meno alta, si gioca il ritorno dei quarti della competizione continentale, ma di uguale importanza con i favori del pronostico che saranno, però, tutti di marca tedesca. La Germania, infatti, è favorita, per gli esperti Sisal, a bissare il successo di San Siro a 1,75 rispetto al 4,25 dell’Italia mentre si scende a 3,75 per il pareggio. Pareggio che, naturalmente, favorirebbe Goretzka e compagni per il passaggio turno offerto a quota rasoterra, 1,09, rispetto alla qualificazione azzurra che si gioca a 7,50. L’ipotesi che la gara si allunghi ai supplementari è a 6,00 mentre per una soluzione ai calci di rigore si sale fino a 11,50. È probabile che si vedano marcature da ambo le parti, il Goal è dato a 1,85, mentre un altro Ribaltone, come accaduto al Meazza, a 7,50 non è da escludere. In una girandola di marcature, la Germania, a 1,60, è avanti per segnare la prima rete del match rispetto all’Italia, in quota a 2,75. I padroni di casa punteranno nuovamente sulla vena realizzativa di Tim Kleindienst, a segno nella gara d’andata e pronto, a 3,00, a replicare anche di fronte ai propri tifosi. Vuole entrare nel tabellino dei marcatori Karim Adeyemi, lui che a Dortmund è la stella indiscussa: il numero 27 del Borussia protagonista con gol o assist si gioca a 2,15. L’Italia si affida non solo all’estro dei suoi esterni, Jack Raspadori a segno a 5,00 con Mattia Zaccagni, gol o assist, a 2,90 ma, soprattutto, al fiuto del gol di Moise Kean, il quale sogna di segnare di fronte al muro giallo, un sogno offerto a 4,50.

