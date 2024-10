N.League: rifinitura Italia a Coverciano, molti i ballottaggi

agenzia

Spalletti mischia le carte in vista della gara con Israele

FIRENZE, 13 OTT – Ultimo allenamento della Nazionale a Coverciano per preparare la gara con Israele, quarto turno della fase a gironi di Nations League, in programma domani sera allo stadio ‘Friuli’ di Udine. Luciano Spalletti continua a mischiare le carte prevedendo alcuni cambi rispetto alla formazione che giovedì a Roma ha pareggiato 2-2 con il Belgio, giocando per quasi un’ora in dieci per l’espulsione di Pellegrini. I ballottaggi riguardano tutti i reparti, dalla difesa (fra Buongiorno e Bastoni) alla corsia destra (fra Bellanova e Cambiaso) mentre Raspadori appare favorito per supportare Retegui nel 3-5-1-1. Possibile chance per Udogie, Fagioli, Pisilli e Daniel Maldini. Il ct comunque deciderà all’ultimo momento considerando l’importanza della partita e la voglia di tutto il clan azzurro di tornare al successo: per Spalletti sarebbe il decimo da quando guida l’Italia. A metà pomeriggio è prevista la partenza per il Friuli con un volo charter.

