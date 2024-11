N.League: Spalletti, anche col Belgio non cambiamo atteggiamento

agenzia

Ct azzurro, è un pericolo cambiare la mentalità dei calciatori

BRUXELLES, 13 NOV – “E’ un pericolo cambiare la mentalità dei calciatori: cercheremo di avere lo stesso atteggiamento e faremo di tutto per avere lo stesso comportamento”. Lo ha detto Luciano Spalletti in vista di Belgio-Italia, con gli azzurri che hanno bisogno solo di un punto per qualificarsi ai quarti di Nations League. “Il Belgio ha tanti giocatori, sarà sempre una nazionale fortissima come dice la storia. Lukaku è uno di questi e per noi sarà un’insidia da cui dovremo difenderci in modo corretto”, ha aggiunto parlando delle assenze tra i Red Devils.

