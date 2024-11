N.League: Spalletti, ko con Svizzera unica gara sbagliata

agenzia

Non potrò dimenticarla, ma con impegno si può evitare si ripeta

APPIANO GENTILE, 16 NOV – “Quella sconfitta con la Svizzera non me la farà dimenticare nulla, neanche qualificarsi al Mondiale. È una cosa che per certi versi fa anche bene portarsela dietro. Ma se non ci ha condizionato per come si è ripartiti, è difficile ci possa disturbare in futuro. Ma è lì a ricordarci che se non si fa le cose giuste la sassata è sempre dietro l’angolo. Con il nostro impegno però possiamo evitare ricapiti”. Lo ha detto il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Nations League contro la Francia. “Sarà la mia ventesima partita Penso che una sola partita si sia sbagliata, quella con la Svizzera agli Europei. Quella è sicuramente la cosa a cui faccio riferimento e che mi porto dietro, perché sono fatto così e mi reputo molto responsabile di quella sconfitta. Abbiamo cercato di fare cose differenti e per il momento qualcosa l’abbiamo scelta in maniera corretta. Però tutto questo fallimento è riferito a una partita, per quella partita potete dirci di tutto. Ma trattasi di una, le altre sono state partite come tante”.

