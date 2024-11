N. League:Romania-Kosovo, caos e stop match dopo cori pro Serbia

agenzia

Match terminato 0-0 con la promozione dei padroni di casa

ROMA, 16 NOV – Partita movimentata tra Romania-Kosovo. Il match, svoltosi nella serata di ieri all’Arena Nazionale di Bucarest e valido per la quinta giornata di Nations League, è stato caratterizzato da un finale incandescente. I giocatori della squadra kosovara hanno infatti abbandonato il campo dopo che i tifosi locali hanno intonato cori ed esposto bandiere pro Serbia. L’arbitro ha poi fischiato la fine del match confermando lo 0-0 che è valso la promozione alla Romania. Diverse scintille anche in campo, in particolare tra il capitano della nazionale kosovara Amir Rrahmani e il centrocampista romeno del Cagliari Razvan Marin. Lo stesso difensore del Napoli che ha poi ribadito la questione in conferenza stampa: “Questo è troppo. Tutti devono sapere che il Kosovo è Kosovo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA