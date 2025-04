Nagelsmann, Hummels è un modello per generazioni di difensori

agenzia

Il ct, si capiva cosa significava per lui giocare nella Germania

ROMA, 04 APR – Il commissario tecnico della nazionale tedesca, Julian Nagelsmann, rende omaggio a Mats Hummels, che oggi ah annunciato il ritiro dal calcio giocato a fine stagione, definendolo un “modello per un’intera generazione di difensori” e lodando “l’eccezionale carriera” del centrale attualmente alla Roma. “Non è stato solo un eccellente difensore centrale della nazionale – le parole di Nagelsmann riferite dalla ‘Bild’ – e ha interpretato la sua posizione in modo moderno. Si capiva sempre cosa significasse per lui giocare per la Germania. Molti giocatori hanno beneficiato della sua esperienza e della sua comprensione tattica, anche dopo la vittoria della Coppa del Mondo 2014, dove è stato un pilastro centrale della squadra”. Hummels ha giocato la sua ultima partita nella nazionale della Germania nel novembre 2023.

