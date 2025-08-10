Napoli batte 4-0 il Sorrento in amichevole

agenzia

In rete Lucca, McTominay e Lukaku con una doppietta

NAPOLI, 10 AGO – In una amichevole disputata stamane a porte chiuse allo stadio Patini di Castel di Sangro, nell’ambito del ritiro precampionato, il Napoli ha battuto 4-0 la squadra del Sorrento, che gioca nel campionato di serie C. Per gli azzurri hanno segnato Lucca al 12′, McTominay al 21′ e infine doppietta di Lukaku al 75′ e all’85’. Contro avversari di caratura più modesta, il Napoli ha comunque confermato vivacità, schemi di gioco e buona forma fisica già emersi nell’amichevole vinta ieri sera contro il Girona per 3-2.

