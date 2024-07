Napoli: Buongiorno ‘traguardi? Non vogliamo deludere i tifosi’

agenzia

"Studio idee Conte.Osimhen punta ostica,Lukaku duro da frenare"

NAPOLI, 29 LUG – “I traguardi? Non mi piace fare proclami, ho parlato con il mister e mi prefiggo l’obiettivo di cercare di dare tutto in ogni partita, migliorarci giorno per giorno lavorando tanto. Il secondo obiettivo è non deludere i tifosi, non nel senso di non sbagliare mai, perchè è impossibile, ma vorrei che i tifosi fossero consapevoli che stiamo dando tutto dentro e fuori dal campo e stiamo veramente sudando per questa maglia”. Così Alessandro Buongiorno, nuovo difensore del Napoli, si è presentato nella sua prima conferenza stampa in maglia azzurra a Castel di Sangro, giunto dopo che è stato pagato al Torino 35 milioni più 5 di bonus e ha firmato un contratto di cinque anni. Buongiorno ha sottolineato il duro lavoro che sta facendo con Conte: “Stiamo cercando di capire – ha detto – tutti i concetti che Conte vuole siano utilizzati, le posizioni, i movimenti nella fase di possesso e di non possesso, vediamo tanti video, cerco di confrontarmi con lui e i collaboratori. Ora c’è un periodo in cui si deve apprendere quello che il mister chiede, con volontà. Conte è molto chiaro nelle sue richieste, siamo sulla strada giusta. Io mi sento pronto, ognuno deve sentirsi leader, aiutare il compagno, sacrificarsi per gli altri”. “Riprendere la scia lasciata vuota da Kim? Non mi piace fare paragoni – ha detto ancora l’ex granata -, lui è stato un giocatore importante per il Napoli e spero di esserlo anche io, cerco di dare un apporto tecnico in campo e dal punto di vista della leadership. L’attaccante difficile da fermare? Osimhen è stato ostico, conosciamo tutti la sua forza e la sua velocità – ha risposto Buongiorno -, è stato molto difficile da marcare. Lukaku? Per il gioco uomo contro uomo del Torino, contro Lukaku è stato molto difficile, è grosso fisicamente”.

