Napoli campione:da S.Gregorio Armeno a Posillipo, è qui la festa

agenzia

Nella stradina dei presepi statuina Conte in groppa a un somaro

NAPOLI, 23 MAG – Da San Gregorio Armeno a Posillipo è festa grande a Napoli per la conquista del quarto scudetto. Nella stradina dei presepi ha fatto la sua comparsa l’ultima creazione di Genny Di Virgilio, con il tecnico Conte e il capitano Di Lorenzo in groppa a un ‘ciuccio’ (l’asinello simbolo del Napoli Calcio, ndr) che sollevano al cielo il trofeo dei campioni d’Italia. “E’ stata la vittoria del ‘ciuccio’ in tutti i sensi – dice Di Virgilio, spiegando il parallelo che lo ha portato a realizzare la statuina – un animale brutto da vedere ma cocciuto e grande lavoratore proprio come la squadra di Conte che non sempre ha brillato per il bel gioco ma è stata pragmatica nel portare i risultati”. Dal centro storico a Posillipo, dove davanti al ristorante ‘Palazzo Petrucci’ vengono proiettati sulla spiaggia antistante i quattro scudetti conquistati dal Napoli per un gioco di luce visibile anche da lontano e che beneficia del buio della notte. Già due anni fa, in occasione del terzo scudetto, Edoardo Trotta, proprietario di Palazzo Petrucci, festeggiò il tricolore proiettando le sagome del tricolore sulla battigia. “Ho aspettato fino all’ultimo minuto per il nuovo allestimento – spiega – che sarà visibile tutte le notti fino alla fine dei festeggiamenti”.

