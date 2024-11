Napoli: Conte, bene primato ma classifica si allungherà presto

agenzia

'Dobbiamo migliorare negli ultimi 30 metri, tra tiri e assist'

NAPOLI, 29 NOV – “Siamo primi in classifica da due mesi ma dobbiamo essere realisti e sapere che siamo solo alla 13/a giornata e la classifica di testa è formata nel giro di un punto e pochi altri da sei squadre”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza stampa verso la sfida al Torino. “E’ un campionato che si è dimostrato equilibrato finora ma non penso che rimarrà così a lungo – ha proseguito -, già alla fine del girone di andata comincerà ad allungarsi la situazione in classifica”. “Oggi ci fa piacere il primato perché dimostra che stiamo facendo un bel lavoro e penso che giorno dopo giorno stiamo imponendo importanti basi, vedo una continua crescita della squadra e dei singoli – ha detto ancora l’allenatore degli azzurri -. Ho una rosa molto cresciuta nei singoli rispetto a Dimaro e Castel di Sangro, questo va dato merito ai ragazzi che hanno voglia di migliorare”. Conte ha parlato di come il Napoli può migliorare: “sicuramente in maniera forte negli ultimi 30 metri, nella qualità del passaggi, nel colpo del giocatore talentuoso, il modo di attaccare con cattiveria l’area avversaria. Ci lavoriamo da un po’ ma dopo ogni allenamento esco contento perché vedo l’applicazione di questi ragazzi che quando capiscono che devono migliorare li vedo applicatissimi. Dal primo all’ultimo hanno voglia di alzare il livello”, ha concluso.

