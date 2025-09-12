Napoli: Conte, Elmas e Hojlund sono pronti per giocare

agenzia

'Ci sarà tempo e modo per dare spazio anche a Milinkovic-Savic'

NAPOLI, 12 SET – Elmas e Hojlund sono gli ultimi arrivi dal mercato e subito dopo la firma del contratto hanno raggiunto le rispettive Nazionali. Conte, tuttavia, li vede già pronti per dare il loro contributo nel Napoli. “Sono stati anche in Nazionale e li ho visti bene. Si tratta di giocatori che comunque sono pronti. E’ inevitabile che più ci sarà spazio e tempo per lavorarci insieme e più ci saranno dei miglioramenti”. “Milinkovic-Savic – osserva il tecnico – viene da una realtà diversa e si sta inetegradndo. Cercheremo di trovare il tempo e il modo per dare spazio anche a lui. Lo abbiamo preso perchè ha caratteristiche diverse da Meret. Si sta inetgrando e anche lui dovrà giocare”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA