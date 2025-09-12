Napoli: Conte ‘Fiorentina ottima squadra, un’insidia per noi’

agenzia

'La ritengo tra le sette-otto che lotteranno per dare fastidio'

NAPOLI, 12 SET – “La Fiorentina rappresenta un’insidia per noi. Negli ultimi tre anni ha fatto due finali in una competizione europea e una semifinale lo scoso anno”. Antonio Conte sa bene a quali rischi andrà incontro il Napoli nel match di domani al Franchi. “Avremo di fronte – spiega – la realtà di una squadra che in questi anni ha affrontato sempre un impegno europeo ottenendo ottimi risultati. Significa che c’è una base. Hanno fatto anche un mercato importante. La considero tra quelle sete-otto squadre che lotteranno per dare fastidio”.

