Napoli: Conte “Lobotka si è allenato, non vorrei farne a meno”

"Neres domani può stare in panchina, importante il suo ritorno"

NAPOLI, 10 MAG – “Lobotka ieri è rientrato in gruppo e anche oggi si allenato regolarmente. Domani mattina vediamo in rifinitura per la migliore decisione possibile. E’ importante nei nostri meccanismi, ha esperienza e maturità, non vorrei farne a meno sicuramente”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, parlando delle condizioni del regista che è in ballo per il match di domani contro il Genoa. Qualora non dovesse farcela è pronto a sostituirlo Gilmour. Conte ha parlato anche degli altri infortunati: “Neres – ha detto – ieri è tornato ad allenarsi parzialmente con noi e oggi ha fatto allenamento, penso che possa venire in panchina domani anche per assaggiare di nuovo l’atmosfera. Già vederlo con noi è molto importante per lui e per noi, perché è un giocatore che può fare la differenza. Buongiorno è ancora fermo, dovremo aspettare questa settimana se inizia un po’ a lavorare, ma più difficile per lui. E così anche per Juan Jesus che ha una grande voglia di tornare in campo, lui si dice pronto ma i dottori lo frenano. Ma apprezzo molto questa voglia di tutti di essere a disposizione”.

