Napoli: Conte, Lukaku? Vale crescita squadra non del singolo

agenzia

Lobotka in gruppo, valutiamo se gioca dal 1' o a match in corso

NAPOLI, 08 NOV – “Ogni conferenza stampa c’è una domanda su Lukaku. Io parlo della squadra, la crescita di Lukaku dipende dal team, il singolo non è mai così determinante da solo per spostare dei valori, la squadra è alla base di tutto per esaltare i singoli”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in vista della sfida contro l’Inter. “Sono molto fiducioso – ha aggiunto – sulla squadra che cresce, i ragazzi ogni giorno lavorano per migliorare, vedo abnegazione”. Conte ha parlato anche di Lobotka: “La qualità e il valore li conosciamo ma dobbiamo però essere bravi a creare qualcosa che sopperisca a una singola assenza. Gilmour ha fatto molto bene in queste partite. Lobotka si è allenato da metà settimana in gruppo, lo abbiamo gestito, sta bene ed è a disposizione, poi che possa partire dal 1′ o a partita in corso è da valutare”. Il tecnico non ha commentato le frasi di Aurelio De Laurentiis di oggi (“Il Napoli è in costruzione, pensare allo scudetto inganna”, ndr.) ma ha parlato della sua prima sfida all’Inter dopo l’esperienza in nerazzurro: “Fa sempre un certo effetto tornare dove si è lavorato duramente – ha ammesso -, è un carico di emozioni perché torni indietro nel tempo, inevitabile che riaffiorino alla mente tante situazioni ed episodi. Ho lavorato all’Inter in due anni felici, il primo siamo arrivati secondi e abbiamo perso la finale dell’Europa League, nel secondo abbiamo vinto lo scudetto. Sicuramente una bellissima esperienza che porto dentro di me. Ogni esperienza passata l’ho vissuta al massimo e mi porto un carico di emozioni”.

