Napoli: Conte, mercato duro senza soldi e fuori dalle Coppe

agenzia

Uscite solo per prestiti,ora bisogna prendere stretto necessario

NAPOLI, 17 AGO – “Il mercato va su parametri che riguardano i soldi e il fatto che il Napoli non gioca le coppe è un handicap notevole. Dobbiamo quindi cercare di trovare soluzioni per tamponare, non possiamo pensare di fare tutto in una sola sessione di mercato, perché ci sono troppe cose da fare”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa prima dell’esordio in campionato a Verona. Conte ha sottolineato che “sul mercato sapete benissimo – ha detto – che la situazione è molto complicata e ci dispiace, perché la situazione è bloccata, non posso dire altro. Su Osimhen sapete che è una situazione che ho trovato in essere e che viene decisa da parte del club e del calciatore, io non sono entrato su questa strada. Ora nel mercato serve cercare di prendere lo stretto necessario, sapendo che le uscite che facciamo sono solo prestiti e quindi non entrano soldi e intanto che c’è la situazione bloccata che sapete che doveva portare introiti”, ha detto riferendosi alla clausola di cessione di Osimhen.

