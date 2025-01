Napoli: Conte “oggi ritmo europeo, entusiasmo e piedi per terra”

agenzia

Aver vinto a Bergamo e contro la Juventus è grande soddisfazione

NAPOLI, 25 GEN – “Noi manteniamo sempre l’entusiasmo, che è linfa vitale. Napoli è una piazza molto passionale ma bisogna stare tranquilli, tenere i piedi per terra. Finora ha fatto qualcosa di straordinario, 53 punti finora, rispetto allo scorso anno e senza Osimhen, Zielinski e ora Kvaratskhelia. Si sta un po’ sottovalutando quanto sta facendo questa squadra”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, dopo il successo sulla Juventus. “Tutte le partite sono speciali – ha detto Conte – oggi sono stati messi tre punti in cascina prima di tutto per rientrare in Europa dalla porta principale, che resta obiettivo non dimenticato. Ora abbiamo il match contro la Roma che è difficile, ma aver vinto a Bergamo in quel modo ci deve dare grande soddisfazione e oggi la stessa cosa. Mi dispiace che non vengono riconosciuti i meriti, che qualche guru dice che giochiamo in contropiede. Ma noi stiamo zitti e lavoriamo”. Sull’ultima settimana del mercato, Conte sottolinea che “vediamo che acccade, io resto sereno perché so di avere un gruppo di ragazzi pronto a venire in guerra con me. L’intensità di oggi è da partita europea, ritmi altissimi e pressione a tutto campo. Il mio ruolo di capo del gruppo è fare il meglio con chi ho in casa, poi vedremo”

