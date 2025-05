Napoli: Conte, ‘sentiamo di poter regalare qualcosa di storico’

agenzia

'In vigilia come questa c'è tanta voglia di scendere in campo'

NAPOLI, 22 MAG – “Sentiamo adesso la responsabilità di regalare a Napoli e al tifoso napoletano qualcosa di bello e di storico”. Antonio Conte sa bene quali sono le aspettative della piazza e questo pensiero non può non condizionare lo spirito con cui lui e la squadra si avvicinano all’appuntamento decisivo con il Cagliari. “Che cosa si prova in una vigilia come questa? Si prova – dice il tecnico – tanta voglia di scendere in campo e di giocare questa partita. Veniamo da una stagione stressante e chiaramente questa potrebbe essere l’ultima partita che chiude una stagione per me vissuta in una nuova piazza, in un ambiente nuovo”

