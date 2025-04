Napoli: Conte, stiamo andando oltre i limiti

agenzia

Oggi è stata dura ma la squadra è sempre stata dentro la partita

MONZA, 19 APR – “Le gambe iniziano a essere pesanti quando ti trovi a lottare per qualcosa di inaspettato e inimmaginabile”: così Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria a Monza. “Se a inizio anno qualcuno avesse detto che il Napoli poteva combattere con l’Inter per il primo posto sarebbe stato internato – dice ancora Conte -. È qualcosa di incredibile, stiamo andando oltre i limiti e domenica dopo domenica aggiungiamo difficoltà su difficoltà. I punti pesano, quando giochiamo in casa lo stadio ci trascina e per certi versi è semplice. Fuori casa non vincevamo da un po’, oggi è stata dura ma la squadra è sempre stata dentro la partita”. “Questo è sinonimo di crescita e maturità, in tanti stanno combattendo per la prima volta questo testa a testa che snerva e toglie energie mentali”, conclude.

