Napoli in vantaggio, fuochi d’artificio in città

agenzia

Tifosi in piazza del Plebiscito esplodono in urlo liberatorio

NAPOLI, 23 MAG – A Napoli fuochi d’artificio hanno salutato il gol di McTominay che ha sbloccato la partita dei padroni di casa contro il Cagliari decisiva per l’assegnazione dello scudetto. La rete dello scozzese è giunta al 42′ a concretizzare la supremazia degli azzurri che sin dai primi minuti hanno chiuso il Cagliari nella propria area senza però trovare la rete. Un urlo liberatorio si è levato da piazza Plebiscito. La piazza si è tinta del rosso dei fumogeni ed è assordante il suono delle trombette. La piazza – gremita da decine di migliaia di persone – per tutto il primo tempo ha accompagnato la squadra con i cori di incitamento senza mai fermarsi. Incitamento che si è fatto ancora più fragoroso dopo la notizia del goal dell’Inter. Festa anche nelle altre piazze dove sono stati allestiti i maxi schermo, come a Scampia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA