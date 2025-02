agenzia

Pairetto per Roma-Coimo, Collu arbitro di Atalanta-Venezia

ROMA, 27 FEB – E’ Doveri l’arbitro designato dall’Aia per l’anticipo di Serie A di sabato Napoli-Inter in programma al ‘Maradona’. Per Milan-Lazio è stato scelto Manganiello, mentre Roma-Como sarà diretta da Pairetto. Per Juve-Verona c’è Marchetti, Atalanta-Venezia sarà invece arbitrata da Collu.

