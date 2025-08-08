Napoli: Lukaku, io e de Bruyne intesa perfetta

agenzia

L'attaccante £bene con Conte, mai temuto che lasciasse il Napoli

ROMA, 08 AGO – “Io e Kevin abbiamo parlato un paio di volte prima della firma, ma il nostro rapporto non è tanto basato sul calcio quanto a livello umano, ci conosciamo da quando eravamo bambini: avevamo 13 anni, la nostra carriera è partita insieme. Ora giocheremo insieme ogni giorno, è bello”. Così Romelu Lukaku parla della sua intesa con il neo arrivato Kevin De Bruyne, intervistato da Dazn nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro, alla vigilia dell’amichevole col Girona. “Lui si sta già adattando al nostro modo di lavorare. Capisce anche già un pochino l’italiano, è molto intelligente e poi noi belgi studiamo 3-4 lingue a scuola. Mi aspetto molto da lui quest’anno”, ha proseguito l’attaccante belga, che ha parlato anche del rapporto con Antonio Conte: “Cerca sempre di stimolarmi a dare il meglio, nel confronto può essere molto duro, altre volte è gentile. Dipende dal momento, ma capirlo è sempre stata la nostra forza. Non ho mai avuto paura che se ne andasse dopo lo scudetto”. “Per difendere il titolo dobbiamo fare una buona preparazione, lavorare forte, per alzare il livello della squadra. In qualche amichevole non è arrivato un risultato positivo, ma dobbiamo guardare avanti e migliorare, provare a vincerle nonostante la fatica per iniziare la stagione con buone sensazioni”, ha concluso Lukaku.

