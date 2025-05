Napoli: Manfredi “una festa unica, anche grazie a Dazn”

agenzia

In città e in provincia oltre 60 maxischermi nelle piazze

ROMA, 24 MAG – “E’ stata una festa unica, e ringrazio Dazn per aver consentito di trasmettere la partita sui maxischermi in città e nell’area metropolitana”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando la gioiosa celebrazione del quarto scudetto da parte dei tifosi che non erano al Maradona e che hanno potuto seguire insieme la partita col Cagliari grazie agli oltre 60 maxischermi messi a disposizione nelle piazze di Napoli e della provincia. “Lunedì pomeriggio ci sarà la sfilata del pullman della squadra e ci auguriamo che anche quella sia una grande festa di popolo”, ha aggiunto il sindaco.

